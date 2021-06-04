Туркменский лидер поздравил соотечественников

АШХАБАД, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Ораза.

В поздравлении говорится:

"Сердечно поздравляю вас со священным Ораза байрамы! Пусть торжества по случаю этого праздника, символизирующего идеалы гуманизма, приумножат нашу гордость за независимое нейтральное Туркменское государство!

Ораза байрамы – олицетворение торжества духовного совершенства и нравственной чистоты человека, благородства, братства и дружбы, толерантности и единства. Поэтому наш народ, создававший на протяжении тысячелетий сокровищницу духовно-культурных ценностей, особо почитает священный месяц Ораза и Gadyr gijesi – ночь милосердия и добродетели. Ныне этот праздник отмечается широко, в соответствии с духом времени и национальными традициями.

В этом году, девиз которого "Туркменистан – Родина мира и доверия", по случаю этого древнего праздника в Ашхабаде, городах и селах велаятов устраиваются яркие торжества. В этот день за широко расстеленными праздничными достарханами с различными сладостями и угощениями возносятся молитвы о благополучии и процветании.

Наше уникальное культурное наследие - один из ключевых факторов в деле поддержания мира и дружбы между народами, способствует совершенствованию личности, формируя высоконравственные черты.

Щедрость, стремление к добросовестной и честной жизни – эти качества издревле определяли туркмен как нацию с открытым сердцем и богатым духовным миром. Наши выдающиеся мыслители Абдулла ибн Мубарак, Мухаммед Гаймаз Туркмен, Абдулла ибн Омар Сарахсы, Абу Сагыт Абулхайр, Махмуд Замахшари, Ходжа Ахмет Ясави, Джелаледдин Руми, Неджмеддин Кубра, Довлетмаммед Азади, Махтумкули Фраги завещали нам почитать Отечество, родителей, человеческое достоинство. Их наказы и непреходящие национальные духовно-нравственные принципы являются источником несгибаемой воли туркменского народа.

Неуклонно придерживаясь принципов миролюбия, благонравия, дружбы и братства, мы проводим политику в интересах нашей страны и всего мирового сообщества, во имя безопасности и благополучия на планете. Все это – свидетельство успешности наших, основанных на незыблемых традициях гуманизма грандиозных начинаний ради светлого будущего Отчизны.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и счастья, а также больших успехов в работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"