Туркменский лидер побеседовал с коллегами по региону

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговоры по телефону с Президентами Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.

В ходе переговоров главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза, а также обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"