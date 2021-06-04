Главы МИД Туркменистана и Афганистана побеседовали по телефону

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с главой МИД Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Переговоры министров были организованы с целью рассмотрения приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, актуальной международной проблематики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"