Главы МИД Туркменистана и Афганистана побеседовали по телефону

Главы МИД Туркменистана и Афганистана побеседовали по телефону16.05.2021 12:53
АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с главой МИД Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром.
Переговоры министров были организованы с целью рассмотрения приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, актуальной международной проблематики.
ИП "ТУРКМЕНинформ"