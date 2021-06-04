В Ашхабад прибыл глава Татарстана

АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 мая в Ашхабад с двухдневным визитом прибыл Президент Республики Татарстан (Российская Федерация) Рустам Минниханом.

Целью визита является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, машиностроения, ТЭК, транспорта и связи, инвестиций, инфраструктуры, строительства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"