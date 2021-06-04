Глава Туркменистана поздравил граждан

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Дня Конституции и Государственного флага страны.

В поздравлении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции и Государственного флага Туркменистана – знаменательной датой, отмечаемой широко и торжественно в атмосфере высокого духовного подъема! Уверен, что мероприятия, организуемые в честь этого праздника в году, девиз которого "Туркменистан – Родина мира и доверия", воодушевят наш народ на великие свершения!

Конституция – незыблемая правовая основа независимости и постоянного нейтралитета, и Государственный стяг, на олицетворяющем жизнь зеленом полотнище которого размещены орнаменты туркменских ковров, ветви оливы как символ мира, пять звезд и полумесяц, отображающие наше единство, являются достоянием нации.

Мы успешно претворяем в жизнь грандиозные программы, социально-экономические и общественно-политические преобразования во имя благополучной жизни родного народа, превращения Туркменистана в одну из развитых стран мира, а также строим демократическое и справедливое общество. Мы последовательно совершенствуем нашу Конституцию в соответствии с этапом развития общества и государства, а также требованиями времени.

Реализуемые в нашей стране конституционные реформы призваны обеспечить процветание страны и благополучие народа. С созданием двухпалатной системы Милли Генгеша Туркменистана начался новый этап в жизни нашего независимого нейтрального государства.

В рамках комплексных реформ, призванных обеспечить национальные интересы суверенного Туркменского государства, мы, применяя передовые достижения науки и технологий, лучшей мировой практики, демонстрируем образцовый подход в деле строительства современных городов, поселков и сел, учреждений системы образования и здравоохранения, отелей, крупных промышленных кластеров, автобанов и транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Все это еще больше приумножает мировой авторитет демократического и светского Туркменского государства как страны процветания.

Руководствуясь основными положениями и целями позитивного нейтралитета, постоянный статус которого признан мировым сообществом и закреплен в нашей Конституции, мы последовательно повышаем престиж Отчизны как суверенного государства, продвигающего принципы миролюбия и добрососедства. Кроме того, мы расширяем политическое, экономическое и культурное взаимодействие с такими ведущими международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, а также с другими странами.

Принятие на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Резолюции "2021 год – Международный год мира и доверия" стало признанием мировым сообществом наших усилий во имя упрочения мира и дружбы. Наша великая цель на перспективу – всестороннее укрепление позиций суверенной Отчизны – демократически развитого, правового и светского государства.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"