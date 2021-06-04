Узбекистан возвращает на родину своих граждан из зон вооруженных конфликтов

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В эти дни, в священный месяц Рамадан, Узбекистан провел очередную операцию «Мехр-5» по возвращению своих граждан из зон вооруженных конфликтов в Сирии, сообщает УЗИНФОРМ.

В рамках данной операции были возвращены 24 женщины и 69 детей, которые в течение последних 3 лет жили в крайне тяжелых условиях. В целом к настоящему времени в результате пяти таких операций 435 наших соотечественников были возвращены из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.

В целях содействия их скорейшей реабилитации и реинтеграции в общество на государственном уровне реализуются комплексные меры по своевременному оказанию медицинской, психологической, материальной и моральной помощи.

В частности, женщины и дети будут размещены в соответствующей санатории, где им будет оказана медицинская, психологическая и социальная помощь, а также будут приняты меры по оформлению документов, удостоверяющих их личность.

Для всех соотечественников, вернувшихся в рамках проведенных указанных гуманитарных операции, со стороны государства созданы необходимые условия по возвращению к мирной жизни и полноценной социальной адаптации в обществе, доступа к образовательным и другим социальным программам, в том числе путем обеспечения надлежащим жильем и трудоустройством. Главное – они окружены заботой и вниманием народа и государства, смотрят на жизнь по-новому.

Важно отметить, что принимаемые Узбекистаном меры в данном направлении всесторонне получают поддержку, как и среди общественности, так и зарубежных странах. По мнению зарубежных экспертов, Узбекистан является одной из немногих стран, активно занимающихся вывозом своих граждан из зон военных конфликтов.

Глава Контртеррористического управления ООН В.Воронков призвал задуматься, что случилось бы с детьми, если бы Узбекистан, Казахстан, Таджикистан не разрешили им вернуться на родину, в частности «Возможно, эти дети прониклись бы идеями экстремизма и примкнули к террористам? Возможно, они превратились бы из жертв в преступников? По его мнению, травма, перенесенная этими детьми, могла привести к новому витку ненависти и насилия, к появлению следующего поколения террористов и международному сообществу пришлось бы иметь дело с долгосрочными последствиями этого феномена».

В этой связи необходимо отметить, что работа по реабилитации и реинтеграции возвращенных соотечественников, оказанию им медицинской и психологической помощи, материального содействия будет продолжена, и ни один гражданин Узбекистана не останется без внимания и поддержки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"