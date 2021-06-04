Глава государства провел совещание с хякимами

АШХАБАД, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн рабочее совещание с участием ряда членов правительства и ответственных руководителей, глав администраций велаятов и столицы.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода строительства объектов экономического и социального назначения, организации летнего сезона отдыха школьников, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"