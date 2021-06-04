Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Казахстана

АШХАБАД, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 мая вице-премьер, председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухаммедов провел разговор по телефону с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Беседа была организована с целью обсуждения ключевых вопросов развития сотрудничества двух государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, хода реалзации достигнутых ранее договоренностей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"