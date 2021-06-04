Туркменистан установил дипломатические отношения с Конго

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая в посольстве Туркменистана в Москве (Российская Федерация) была проведена церемония подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Конго.

Подписи под документом поставили Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Батыр Ниязлиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Конго в Российской Федерации Давид Мадука.

ИП "ТУРКМЕНинформ"