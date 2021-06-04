Национальный парламент провел очередное заседание

Национальный парламент провел очередное заседание23.05.2021 11:52
АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая в Ашхабаде было проведено 14-е заседание Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана 6-го созыва.
В ходе мероприятия парламентарии рассмотрели проекты законов и нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование национального законодательства, в том числе проекты Законов:
- "Об учреждении юбилейной медали Туркменистана "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna" и "Об учреждении юбилейной медали Туркменистана "Garaşsyz Türkmenislanyň Watan goragçysy",
- "О государственно-частном партнерстве",
- "Об образовании" в новой редакции,
- "О фирменных наименованиях",
- "О присоединении к таможенной Конвенции, касающейся контейнеров",
- "О присоединении к Конвенции о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и используемым для международных перевозок",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О государственных наградах Туркменистана",
- "О внесении дополнения и изменений в Положение о почетном звании Туркменистана "Türkmenistanyň Watan goragçysy" и описание нагрудного знака к нему",
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О тендерах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд",
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов",
- "О внесении дополнений и изменения в Закон Туркменистана "О миграции"
а также постановлений:
- "Об утверждении Регламента Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана",
- "Об утверждении Положения об организации и порядке работы аппарата Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана".
ИП "ТУРКМЕНинформ"