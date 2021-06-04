Туркменский лидер провел субботник в честь дня рождения Ашхабада

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в экологической акции, которая была посвящена празднованию 140-летия города Ашхабада.

Глава государства и другие официальные лица благоустраивали территорию в южной части столицы, между проспектами Арчабиль и Чандыбиль. Всенародный субботник был проведен и в других уголках Ашхабада и по всей стране.

ИП "ТУРКМЕНинформ"