Глава государства поздравил выпускников

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к выпускникам учебных заведений страны по случаю окончания учебных занятий.

В обращении говорится:

"Самым ценным достоянием, созданным человечеством, является воспитание, а основа воспитания – это наука и образование. Поэтому твердо уверен в том, что мероприятия, проводимые по случаю церемонии «Последнего звонка» приумножат высокое чувство патриотизма у нашей молодежи. Совпадение с Днем города Ашхабада придает торжеству особую притягательность. По традиции во всех общеобразовательных школах нашей страны пройдут праздничные мероприятия.

Вносить достойный вклад в процветание Отечества - должно стать главной целью молодого поколения. Вступив в новый этап своего жизненного пути, молодежь должна уверенно идти вперед, осваивая современные знания, укрепляя авторитет Родины.

Мы придаем большое значение совершенствованию сферы образования в рамках национальных программ, концепций и масштабных преобразований. Создаем широкие возможности для последовательного обогащения сути образования и получения молодым поколением знаний мирового уровня путем внедрения в систему обучения последних научных достижений, создания новых профильных комплексов и развития цифрового образования.

Это способствует получению молодежью современного образования, соответствующего международным стандартам, повышению уровня знаний по выбранной специальности, стимулированию к научной и творческой работе, расширению кругозора.

Государственная забота о молодом поколении дает положительные результаты. Наша молодежь успешно выступает и удостаивается призовых мест на международных олимпиадах и конкурсах.

Образование составляет основу новаторства, созидания и прогресса. Руководствуясь этой высокой целью, мы придаем большое значение совершенствованию системы образования в развитии государства и общества, реализации долгосрочных национальных программ.

Высокая квалификация и эффективная деятельность учителей и работников системы образования имеют большое значение для развития молодого поколения.

Уверен, что вы приложите силы, труд и способности для приумножения авторитета Отчизны".

ИП "ТУРКМЕНинформ"