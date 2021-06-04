advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
04.06.2021 / 11:24 msk / 13:24 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
В Туркменистане празднуют юбилей столицы
25.05.2021 11:53

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю 140-летия города Ашхабада.

В обращении говорится:

"За годы независимости Ашхабад кардинально изменился и преобразился. Мы инвестируем огромные средства для превращения туркменской столицы в один из процветающих городов мира. В нашем беломраморном городе, где передовой опыт, инженерно-технические решения успешно сочетаются с традициями национального зодчества, мы реализуем масштабные программы.

В настоящее время в рамках программы развития столицы мы застраиваем Ашхабад современными жилыми комплексами, гостиницами, торгово-развлекательными центрами, объектами социально-культурного назначения. За последние годы в столице появилось много парков и скверов, зеленых насаждений. Благоустройству и озеленению Ашхабада мы придаем большое значение.

Наша главная цель – преобразить архитектурный облик Ашхабада, создать благоприятные условия для быта, труда и отдыха горожан, повысить уровень социальной защищенности населения, создать новые рабочие места, усовершенствовать систему обслуживания, поддерживать в городе чистоту и порядок.

У нашей столицы славная история, богатое прошлое. Ашхабад, которому сегодня исполняется 140 лет, раскинулся в живописном уголке природы – между зелеными предгорьями Копетдага и просторами Каракумов. Ашхабад, воздвигнутый на равнине, с одной стороны которой – древние вершины Копетдага, а с другой – красивые просторы с золотистыми песками, является символичным воплощением многовековой мечты туркменского народа о суверенном государстве. Мы всем сердцем любим свою столицу, гордимся ею, как гордятся любящие дети своими родителями. В Ашхабаде – начало всех наших великих достижений! Ашхабад – гордость народа, о нем мы слагаем свои песни!

Празднование 140-летия Ашхабада выпало на год 30-летия государственной независимости Туркменистана. Эти две знаменательные даты золотыми буквами будут вписаны в историю Туркменского государства, они олицетворяют любовь народа к Отчизне, вдохновляя его на новые достижения.

Ряд возведенных в рамках масштабной архитектурно-градостроительной программы современных сооружений столицы внесен в Книгу рекордов Гиннесса! Да и сам Ашхабад, как город с наибольшим числом беломраморных зданий, занял в этом престижном издании достойное место. Этот факт способствовал приумножению международного авторитета нашего белого города.

Сегодня в Ашхабаде действуют многочисленные объекты культурного назначения – современные библиотеки, кинотеатры, музеи, очаги культуры, культурно-развлекательные центры, парки и киноконцертные залы. Здесь проводятся международные конференции, выставки, симпозиумы, фестивали. Таким образом, наша красивая столица становится краем дружбы и братства, мира и солидарности.

Мы и впредь будем также успешно продолжать начатую работу по развитию и благоустройству Ашхабада, превращая его в один из красивейших городов планеты."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Туркменистан будет заместителем председателя в ЕЭК ООН на 2021-2023 годы
Туркменистан стал 43-й страной, присоединившейся к Договору о патентном праве
Новая палата национального парламента начала свою работу
Туркменский лидер выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Республики Узбекистан на садака-агзачар в Главной мечети Туркменистана
Обзор прессы с 26 апреля по 2 мая
01.05.2021
Выступление Президента Гурбангулы Бердымухаммедова на первом совместном заседании двух палат Милли Генгеша
Обзор прессы с 12 по 18 апреля
15.04.2021
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества
Обзор прессы с 1 по 7 марта
05.03.2021
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Международной конференции
Обзор прессы с 7 по 13 декабря
13.12.2020
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2021 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿