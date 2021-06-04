В Туркменистане празднуют юбилей столицы

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю 140-летия города Ашхабада.

В обращении говорится:

"За годы независимости Ашхабад кардинально изменился и преобразился. Мы инвестируем огромные средства для превращения туркменской столицы в один из процветающих городов мира. В нашем беломраморном городе, где передовой опыт, инженерно-технические решения успешно сочетаются с традициями национального зодчества, мы реализуем масштабные программы.

В настоящее время в рамках программы развития столицы мы застраиваем Ашхабад современными жилыми комплексами, гостиницами, торгово-развлекательными центрами, объектами социально-культурного назначения. За последние годы в столице появилось много парков и скверов, зеленых насаждений. Благоустройству и озеленению Ашхабада мы придаем большое значение.

Наша главная цель – преобразить архитектурный облик Ашхабада, создать благоприятные условия для быта, труда и отдыха горожан, повысить уровень социальной защищенности населения, создать новые рабочие места, усовершенствовать систему обслуживания, поддерживать в городе чистоту и порядок.

У нашей столицы славная история, богатое прошлое. Ашхабад, которому сегодня исполняется 140 лет, раскинулся в живописном уголке природы – между зелеными предгорьями Копетдага и просторами Каракумов. Ашхабад, воздвигнутый на равнине, с одной стороны которой – древние вершины Копетдага, а с другой – красивые просторы с золотистыми песками, является символичным воплощением многовековой мечты туркменского народа о суверенном государстве. Мы всем сердцем любим свою столицу, гордимся ею, как гордятся любящие дети своими родителями. В Ашхабаде – начало всех наших великих достижений! Ашхабад – гордость народа, о нем мы слагаем свои песни!

Празднование 140-летия Ашхабада выпало на год 30-летия государственной независимости Туркменистана. Эти две знаменательные даты золотыми буквами будут вписаны в историю Туркменского государства, они олицетворяют любовь народа к Отчизне, вдохновляя его на новые достижения.

Ряд возведенных в рамках масштабной архитектурно-градостроительной программы современных сооружений столицы внесен в Книгу рекордов Гиннесса! Да и сам Ашхабад, как город с наибольшим числом беломраморных зданий, занял в этом престижном издании достойное место. Этот факт способствовал приумножению международного авторитета нашего белого города.

Сегодня в Ашхабаде действуют многочисленные объекты культурного назначения – современные библиотеки, кинотеатры, музеи, очаги культуры, культурно-развлекательные центры, парки и киноконцертные залы. Здесь проводятся международные конференции, выставки, симпозиумы, фестивали. Таким образом, наша красивая столица становится краем дружбы и братства, мира и солидарности.

Мы и впредь будем также успешно продолжать начатую работу по развитию и благоустройству Ашхабада, превращая его в один из красивейших городов планеты."

ИП "ТУРКМЕНинформ"