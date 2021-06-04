Туркменский лидер принял участие в глобальном мероприятии ООН

АШХАБАД, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедшем в режиме онлайн Глобальном "круглом столе" высокого уровня по преобразованию добывающей промышленности для устойчивого развития под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Мероприятие было организовано с целью выработки действий и рекомендаций по решению проблем, связанных с изменением климата.

В своем выступлении туркменский лидер отметил предпринимаемые в Туркменистане меры по восстановлению лесов и улучшению землепользования для смягчения климатических воздействий, снижению промышленных выбросов в окружающую среду и углеродоемкости производимой в Туркменистане продукции, прилагаемые усилия по сохранению баланса между производственными целями и задачами по охране окружающей среды, а также предложил создать под эгидой ООН международную "Дорожную карту" по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"