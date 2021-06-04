Саудовская Аравия и Грузия сменят послов в Туркменистане

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая в МИД Туркменистана были проведены встречи главы ведомства Рашида Мередова с Чрезвычайными и Полномочными Послами Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Файсалом Аль-Сахли и Грузии Мамукой Мурджикнели.

Встречи были организованы в связи с завершением срока пребывания глав дипломатических миссий КСА и Грузии в Ашхабаде (Халид бин Файсал Аль-Сахли работал в Туркменистане с декабря 2014 года, а Мамука Мурджикнели - с марта 2019 года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"