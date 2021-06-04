Туркменистан посетил глава МИД Узбекистана

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Туркменистан посетил с рабочим визитом во главе представительной делегации министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Программа пребывания делегации в Ашхабаде включала встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и другими официальными лицами.

Проведенные переговоры были посвящены вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и связи, энергетики, сельского и водного хозяйства, здравоохранения и медицины и других.

По итогам визита были подписаны Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Узбекистан о совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам и дополнительного соглашения к соглашению между правительством Туркменистана и правительством Республики Узбекистан о возмездном землепользовании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"