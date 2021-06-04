Туркменистан отмечает Праздник туркменского ковра

АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к жителям страны и соотечественникам по случаю Праздника туркменского ковра.

В обращении говорится:

"Национальные ковры, совершенствовавшиеся на протяжении веков и ставшие неотъемлемой частью жизни туркмен, являются нашей гордостью, украшением домашнего очага. Ковровые полотна, искусство изготовления которых внесено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, – признанный в мире памятник великолепного творчества.

Размещение ковровых орнаментов на государственных символах выражает приверженность туркмен заветам предков, их гордость за нынешние достижения и уверенность в светлом будущем.

Государство уделяет особое внимание совершенствованию прославленного искусства ковроткачества, его популяризации в мире. Проводится большая работа по выявлению, сохранению и возрождению древних образцов ковровых полотен. Обо всем этом ярко свидетельствуют открытие в стране новых предприятий художественного ковроделия, присуждение государственных наград искусным ковровщицам и почитание их добросовестного труда.

Проведение выставки достижений отечественного торгового комплекса в дни торжеств по случаю Праздника туркменского ковра имеет особое значение. Ведь некогда пролегавший по туркменской земле Великий Шелковый путь сыграл ключевую роль в популяризации наших великолепных ковров. Сегодня этот древний торговый маршрут возрождается в новом формате, что имеет огромное значение в развитии многовекторного торгово-экономического сотрудничества.

Мы и впредь продолжим осуществлять масштабную деятельность в целях удовлетворения спроса потребителей на высококачественную, экологически чистую и конкурентоспособную отечественную продукцию, ее продвижения на мировых рынках, а также наращивания экспортного потенциала Туркменского государства.

2021 год насыщен знаменательными для нашей страны датами и событиями. В нынешнем году мы широко отмечаем 30-летие независимости Туркменского государства. В торжественных мероприятиях, организуемых в нашей стране и за рубежом по случаю этого праздника, широко отражаются достижения страны во всех сферах.

За небольшой по историческим меркам промежуток времени наша страна вышла в ряд экономически мощных государств, установила взаимовыгодные связи по линии торговли, экономики, науки, образования и культуры. Дальнейшее приумножение авторитета нашей нейтральной Отчизны на мировой арене является приоритетной целью.

Убежден, что нынешние XXI заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра и международная конференция "Туркменский ковер – эталон красоты", а также выставка достижений торгового комплекса придадут мощный импульс развитию отечественной текстильной индустрии, наращиванию объемов внутренней и внешней торговли, популяризации туркменского искусства ручного ковроделия.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, семейного благополучия и больших успехов в работе".

ИП "ТУРКМЕНинформ"