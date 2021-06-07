Туркменистан и Япония обсудили актуальные аспекты развития сотрудничества

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая в МИД Туркменистана была организована видеоконференция с участием председателя туркмено-японского экономического комитета с туркменской стороны Сердара Бердымухаммедова с председателем туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству с японской стороны, управляющим директором "Itochu Corporation" Хироюки Цубай.

В ходе переговоров стороны рассмотрели практические аспекты развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, транспорта и связи, банков и финансов и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"