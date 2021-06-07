Глава государства поздравил юное поколение

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к юным гражданам страны с поздравлениями по случаю Международного дня защиты детей.

В обращении говорится:

"Наша суверенная нейтральная Родина, будучи привержена основополагающим принципам Организации Объединенных Наций в области прав и интересов детей, нацелена на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и гуманизма, на предоставление ему современного образования.

Международный день защиты детей имеет особое значение как дата, символизирующая триумф идеалов мира, человечности и дружбы.

В нашей стране, где осуществляются комплексные меры по поддержке семьи, охране здоровья матери и ребенка, воспитанию и обучению подрастающего поколения, строятся и открываются соответствующие международным стандартам детские сады и школы. В Гекдере, Национальной туристической зоне "Аваза", на побережье Каспия, словом, в уникальных уголках нашей страны возведены детские оздоровительно-развлекательные центры, в которых созданы все условия для гармоничного развития нашей счастливой детворы, чтобы их детские годы были наполнены весельем, радостью и яркими событиями.

Руководствуясь мудрыми изречениями наших предков о том, что "Ребенок – продолжение жизни", "Ребенок – твои руки и крылья", "Дитя – с малолетства, воспитание – с пеленок", "У разума нет цены, у воспитания – пределов", мы уделяем особое внимание поддержке семьи и материнства, стимулированию многодетности. В современную эпоху приняты законы в области защиты прав и интересов матерей и детей, им предоставляется широкий спектр социальных льгот, построены медицинские центры охраны здоровья матери и ребенка "Ene mähri". Все это позволило с самого раннего периода жизни обеспечить нормальное развитие наших детей.

Туркменистан – государство, последовательно и успешно реализующее Цели устойчивого развития, провозглашенные Организацией Объединенных Наций. Особое значение мы придаем консолидации усилий и эффективному сотрудничеству с мировым сообществом, в частности, в рамках ООН и других международных организаций по охране здоровья детей, их воспитанию и образованию на нравственно-демократических принципах человечества, защите прав и интересов женщин и детей. В этом контексте наше независимое государство присоединилось к ряду основополагающих международно-правовых актов. Все это свидетельствует об ответственном отношении Туркменистана к достижению провозглашенных Организацией Объединенных Наций Целей устойчивого развития и решению задач обеспечения всеобщего благополучия.

Желаю юным туркменистанцам и всем соотечественникам крепкого здоровья, долголетия, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в учебе и труде".

ИП "ТУРКМЕНинформ"