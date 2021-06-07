В Ашхабад прибыл новый глава Центра ОБСЕ

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Послом Джоном МакГрегором.

В ходе встречи министр и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, прежде всего экологической, информационной, энергетической, а также по гуманитарному направлению.

С июля 2016 по май текущего года Центр ОБСЕ в Ашхабаде возглавляла Наталья Дрозд.

ИП "ТУРКМЕНинформ"