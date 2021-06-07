В Туркменистане отмечают Всемирный день велосипеда

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю празднования Всемирного дня велосипеда.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с Всемирным днём велосипеда! Убеждён, что мероприятия, которые будут организованы в год, проходящий под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия" по случаю Всемирного дня велосипеда, символизирующего мирные и дружественные отношения, будут иметь важное значение в укреплении здоровья наших граждан, обеспечении экологического благополучия.



Сегодня Туркменистан, руководствуясь национальными и общечеловеческими интересами, выступает с призывом объединения международных усилий. Принятие три года назад, на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе нашего государства специальной Резолюции, утвердившей 3 июня каждого года Всемирным днём велосипеда, приумножило авторитет Туркменистана на мировой арене как страны здоровья и счастья, стало свидетельством признания, что в нашей независимой Отчизне большое значение придаётся здоровью человека, являющегося высшей ценностью общества и государства.



Всемирный день велосипеда занимает особое место в нацио­нальном календаре. Эта дата символизирует торжество высоких принципов дружбы и мира, спорта и гуманизма, единство и сплочённость нашего общества.



В целях улучшения экологии в главном городе Отчизны, создания благоприятной окружающей среды, по инициативе хякимлика столицы и общественных организаций Туркменистана с 10 по 25 мая 2021 года в Ашхабаде были объявлены дни без автотранспорта. Ограничение движения автотранспорта, кроме обслуживающего население общественного транспорта, стало одной из акций, реализуемых для обеспечения экологического благополучия главного города страны. В эти дни в столице состоялись массовые велопробеги и другие мероприятия.



В эпоху могущества и счастья, в год, когда авторитет Туркменистана и нашего дружного народа укрепляется в мире, традиционно по случаю Всемирного дня велосипеда в велаятах страны и в городе Ашхабад с большим вдохновением на высоком уровне проводятся массовые спортивные мероприятия. Соревнования по велоспорту, велопробеги, организуемые конференции о значении этого вида спорта приумножают авторитет и славу нашего могущест­венного государства, дружного народа.



Мой дорогой народ!



Социально-экономический потенциал суверенного Туркменистана, его культурное развитие прочно взаимосвязаны со счастьем и благополучием народа, здоровьем общества, гармоничным физическим и духовным развитием поколений. Руководствуясь этой высокой целью, в соответствии с принципом "Государство – для человека!", во всех отраслях экономики, в сферах науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры, реализуются масштабные реформы, призванные обеспечить высокий социально-бытовой уровень нашего народа, а также создаются прекрасные сёла, города, строятся современные промышленные комплексы, последовательно укрепляются позиции нашего государства в мире.



Наряду с этим в нашем могущественном государстве мы придаём особое значение развитию массовой физкультуры, олимпийского движения, спорта. В данном направлении успешно реализуются национальные программы, комплексные преобразования. За короткий период в Отчизне построены соответствующие мировым стандартам крупные спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы, спорт­школы, Олимпийский городок, создана современная спортивная инфраструктура. Также возводятся оснащённые инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, санатории, создаётся сфера здравоохранения, соответствующая мировым стандартам, и в этом направлении достигаются большие успехи.



Спорт – источник энергии, воли, красоты и здоровья. Прекрасные успехи, достигнутые нашими мастерами спорта и спортсменами на соревнованиях, проводимых на международном и мировом уровне, воспитывают в нашем обществе любовь к великой Родине, ещё более укрепляют наше единство и сплочённость. И поэтому убеждён, что молодёжь страны на международных спортивных состязаниях, продемонстрировав истинный образец патриотизма, самоотверженности, настоящего мастерства, внесёт свой достойный вклад в ещё большее повышение спортивного авторитета Туркменистана!



Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Ещё раз сердечно поздравляю вас с Всемирным днём велосипеда!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в деятельности во благо процветания суверенной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"