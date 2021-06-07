Туркменская делегация отправилась в Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня представительная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым отбыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург (Российская Федерация).

Целью поездки является участие в проходящем в северной столице РФ традиционном (24-м) Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), на полях которого будут проведены встречи с представителями официальных и деловых кругов регионов России и зарубежных стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"