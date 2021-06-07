Глава Туркменистана поздравил экологов

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам сферы охраны окружающей среды страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия", Всемирным днем охраны окружающей среды!



Любовь к родной природе красной нитью проходит через всю жизнь, традиции и культуру туркменского народа. Бережное отношение к прекрасной природе Отчизны, способы ее сохранности укоренились в сознании народа, сформировали самобытные правила позитивного решения вопросов экологии.



Динамичное развитие страны, следующей вперед со стремительностью резвого скакуна, исторические преобразования, направленные на то, чтобы люди дышали чистым воздухом и жили в благоприятной среде, открыли огромные возможности для охраны чудесной природы нашего края, обогащения и научного изучения ее флоры и фауны. В эпоху могущества и счастья, в году празднования 30-летия независимости, национальные ценнос­ти туркменского народа обогащаются новым содержанием.



Дорогие соотечественники!



Сегодня унаследованные от наших славных предков традиции охраны окружающей среды совершенствуются и обретают новое наполнение. Ежегодно проводимые всенародные акции по посадке саженцев превращают нашу страну в цветущий оазис, приумножая любовь народа к родной природе.



В настоящее время на государственном уровне осуществляется планомерная деятельность по обеспечению экологического благополучия, успешно претворяются в жизнь задачи, обозначенные в Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата и Национальной лесной программе по обогащению растительного и животного мира страны, бережному сохранению прекрасной природы края.



В результате этих работ, преследующих далеко идущие масштабные цели, вокруг столицы – города Ашхабад – и велаятов год от года расширяются площади лесопарковых зон. А на живописном побережье Каспия – в Национальной туристической зоне "Аваза" – созданы самые благоприятные условия для отдыха наших соотечественников и иностранных гостей, их знакомства с особенностями уникальной природы этого уголка. Созданное в центре Каракумов Туркменское озеро "Алтын асыр" способствует обогащению растительного и животного мира пустыни, а также улучшению экологического состояния всего региона.



В нашем суверенном государстве многое делается и для укрепления и модернизации законодательных основ сферы охраны окружающей среды. Совершенствование действующего в этой области законодательства, сис­тематическое проведение в стране международных конференций по воп­росам экологии наглядно подтверждает успешность политики государства в данном направлении.



Дорогие соотечественники!



В области охраны окружающей среды независимый Туркменистан осуществляет внутреннюю и внешнюю политику общечеловеческой значимости. Присоединившись к десяткам конвенций Организации Объединенных Наций в сфере охраны окружающей среды, наша страна со всей ответственностью подходит к решению поставленных перед мировой общественностью Целей устойчивого развития. Мы успешно сотрудничаем со многими международными и регио­нальными структурами. Это, прежде всего, профильные организации ООН – Программа развития и Программа по окружающей среде, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Глобальный экологический фонд, Международный фонд спасения Арала, Региональный экологический центр Центральной Азии, Германское общество по международному сотрудничеству. Мы выступаем с новыми инициативами, направленными на обеспечение экологического благополучия.



На заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на конференциях высокого уровня по устойчивому развитию Туркменистан выступал с инициативами по охране окружающей среды, рациональному использованию земельно-водных ресурсов, обеспечению продовольственной безопасности, сокращению рисков от стихийных бедствий.



Успешная реализация принятой государствами-членами ООН Программы устойчивого развития убедительно свидетельствует о том, что наши современные инициативы работают и получают реальное воплощение. Принятие Организацией Объединенных Наций нового международного Соглашения по изменению климата, Резолюции "Сот­рудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала", ряда Соглашений главами государств Приаралья – все это неоспоримые доказательства широкой поддержки мировым сообществом инициатив и предложений нашего независимого государства.



Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Всемирным днем охраны окружающей среды! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в вашей вдохновенной и успешной работе по охране прекрасной природы нашей процветающей в эпоху могущества и счастья страны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"