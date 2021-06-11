Халк Маслахаты провел свое первое заседание

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июня в Ашхабаде было проведено первое заседание первого созыва Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана - верхней палаты обновленного национального парламента, на котором были рассмотрены новые законы и нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование законодательства страны.

В частности, парламентарии утвердили законы, рассмотренные двумя неделями ранее на 14-м заседании Меджлиса (нижней палаты) Милли Генгеша Туркменистана шестого созыва.

ИП "ТУРКМЕНинформ"