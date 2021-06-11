Глава МИД Туркменистана посетил Афганистан

АШХАБАД, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июня завершился двухдневный рабочий визит правительственной делегации Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым в Афганистан.

В рамках визита главы МИД двух стран провели консультации в узком и расширенном форматах по вопросам развития сотрудничества Туркменистана и ИРА в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, ТЭК, энергетики, управления водными ресурсами, промышленности, строительства и других.

В частности, были детально рассмотрены вопросы строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, железнодорожного участка "Тургунди-Герат", имплементации высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, потенциала международного транспортного коридора "Lapis Lazuli".

ИП "ТУРКМЕНинформ"