Главы МИД Туркменистана и Сербии провел онлайн-переговоры

АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июня руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в онлайн-формате с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

Министры провели обмен мнениями по вопросам международной политики, представляющим взаимный интерес, обсудили актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах текстильной промышленности и газохимического сектора.

ИП "ТУРКМЕНинформ"