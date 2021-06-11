Глава государства поздравил работников шелководческой отрасли

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам сферы шелководства страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!

Уважаемые шелководы!



Сердечно поздравляю вас с одержанной в году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия", трудовой победой – выполнением договорных обязательств по заготовке коконов, с тем, что на харман независимой Отчизны сдано свыше 2100 тонн высококачественного сырья!



В эпоху могущества и счастья государство создает все условия для развития текстильной промышленности, в том числе для вдохновенной и высокопроизводительной работы шелководов, заготовщиков коконов. Труд этих работников оценивается по достоинству.



Производство шелка в развитии текстильной промышленности – одной из важнейших отраслей национальной экономики – занимает особое место. В настоящее время производственная база шелководческой отрасли полностью модернизирована, возрождено древнее национальное искусство изготовления кетени. Из туркменского шелка в нашей стране впервые начали выпускать новые виды панбархата.



В дальнейшем мы планируем увеличить объемы инвестиций в шелководство, расширить производственную базу отрасли. Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить производство ценного сырья.



Дорогие заготовщики коконов!

Трудолюбивые шелководы!



Шелководство, как одно из древнейших ремесел туркмен­ского народа, берет свое начало в глубине веков. Тысячи лет назад наши предки наладили производство коконов, чтобы из шелковой нити изготавливать различные ткани, и достигли в этом деле высокого мастерства. Многовековые национальные традиции шелководства, постоянно совершенствуясь, передавались из поколения в поколение. Были созданы надежные способы ткачества из шелка изумительной красоты ковров и производства тканей, которые сохранились до наших дней.



Протянувшиеся с востока на запад через раскинувшиеся равнины и горы, пустыни, древние караванные дороги были названы «Великим Шелковым путем», что напрямую связано с наименованием дорогостоящего товара – шелка. Шелк отличается прочностью, легкостью и красотой. В Мерве – одном из древнейших центров туркменской земли – уже в средние века действовали специальные предприятия по заготовке коконов.



В эпоху могущества и счастья отрасль шелководства переживает второе рождение. Производство шелка организовано в соответствии с требованиями времени. Ашхабадская шелкомотальная фабрика и Туркмен­абатское шелковое производственное объединение, являясь основными предприятиями по переработке шелка, модернизированы и оснащены новейшим оборудованием. Здесь открыты новые цеха, в которых производят шелковые ковры, национальные ткани кетени и другую продукцию. А Ашхабадская фаб­рика панбархата, выпускающая пользующуюся у женщин большим спросом ткань – панбархат, бесперебойно обеспечивается шелковым волокном.



В целях поддержки и стимулирования предпринимательства в сельской местности развитию шелководства сегодня уделяется особое внимание. В специальных питомниках и ряде дайханских объединений ежегодно выращиваются тысячи саженцев тутовых деревьев, которые также называют шелковицей. Листья этого дерева являются основным кормом для гусениц тутового шелкопряда. Посадка тутовых деревьев вокруг полей оберегает хлопчатник и другие сельскохозяйственные культуры от горячих суховеев, способствует укреплению берегов оросительных каналов, создает благоприятную экологическую среду. Это также позволяет совмещать шелководство с хлопководством и получать дополнительную продукцию и прибыль.



Дорогие соотечественники!

Трудолюбивые заготовщики коконов!



Еще раз сердечно поздравляю вас и народ страны с большой трудовой победой, одержанной в году празднования 30-летия государственной независимости Туркменистана, – выполнением договорных обязательств по заготовке коконов тутового шелкопряда!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучной жизни, достижения еще более высоких рубежей в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"