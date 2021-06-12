Туркменский лидер провел встречу с новым руководителем Центра ОБСЕ

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с новым руководителем Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Послом Джоном МакГрегором, который прибыл в Ашхабад для вступления в должность в начале текущего месяца.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности, прежде всего экологической, информационной, энергетической, а также в сферах транспорта и оптимизации функционирования транзитных коридоров и по гуманитарному направлению.

С июля 2016 по май текущего года Центр ОБСЕ в Ашхабаде возглавляла Наталья Дрозд.

ИП "ТУРКМЕНинформ"