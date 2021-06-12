Делегация Туркменистана посетила ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9-10 июня правительственная делегация Туркменистана во главе с председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым посетила Объединенные Арабские Эмираты.

Визит был предпринят с целью проведения двусторонних встреч и переговоров с представителями руководства ОАЭ по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, финансы и инвестиции, газохимия, энергетика, транспорт и связь, сельское хозяйство и другие.

В частности, состоялись встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра, министром по делам Президента ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Саифом Аль Суваиди.

По итогам визита был подписан пакет двусторонних документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"