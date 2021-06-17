Глава государства провел заседание правительства страны

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в формате онлайн очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия отчеты о текущем положении дел во вверенных им структурах отчитались главы верхней и нижней палат национального парламента, МИД, руководители, курирующие сферы науки, образования, культуры, спорта, молодежной политики и общественных организаций, здравоохранения и медицинской промышленности, финансов и экономики, ТЭК и энергетики, сельского и водного хозяйства, производства строительных материалов, транспорта и связи, текстильной индустрии, технологий и цифровизации и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"