Туркменистан объявил о погашении кредитных обязательств перед КНР

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Туркменистана было объявлено о том, что Туркменистан в полной мере погасил задолженности по иностранным кредитам, которые были взяты для строительства газопровода Туркменистан–Китай и поэтапного освоения крупнейшего в мире газового месторождения "Галкыныш", а также стимулирования экспорта туркменских энергоносителей на зарубежные рынки.

8 июня текущего года Государственным концерном "Türkmengaz" было получено официальное извещение от Синцзянского филиала Государственного банка развития Китая о том, что эти заемные средства полностью возвращены.

ИП "ТУРКМЕНинформ"