Глава государства ознакомился с докладами руководителей сферы АПК

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее онлайн-совещание с членами правительства и ответственными руководителями, курирующими сферу сельского хозяйства и АПК, а также представителями управления велаятов и этрапов.

В ходе совещания главе государства были представлены отчеты о положении дел на полях, ходе продолжающейся кампании по сбору урожая пшеницы, созданных условиях для осуществления жатвы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"