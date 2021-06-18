Глава Туркменистана принял участие в саммите ОИС

АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял онлайн-участие в работе второго Саммита Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который проводился под председательством правительства Объединенных Арабских Эмиратов.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества стран-членов ОИС в области науки и информационных технологий.

В своем выступлении туркменский лидер выдвинул предложение о создании сети научно-исследовательских центров ОИС для развития фундаментальной науки, совместного поиска эффективных научных решений, выработки методов обмена результатами важных исследований, особенно в сфере медицины и здравоохранения, выработки единой концепции или основных правил водной, продовольственной и экологической безопасности.

Он также подчеркнул, что Туркменистан заявил о необходимости принятия шагов по развитию низкоуглеродной энергетики, а также разработки под эгидой ООН Глобальной стратегии, нацеленной на создание "Дорожной карты" по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетической сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"