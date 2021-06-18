Туркменистан посетил спецпредставитель ЕС

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Завершился рабочий визит в Туркменистан Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Питера Буриана.

В рамках пребывания в Ашхабаде 16 июня спецпредставитель ЕС провел встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым.

В ходе проведенных переговоров обсуждались перспективы дальнейшего развития взаимодействия Туркменистана с Европейским Союзом в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, энергетики, транспорта и связи, зеленой и устойчивой экономики, развития сельских регионов, поддержки частного сектора, охраны окружающей среды и экологии, науки, образования, культуры, как на двусторонней основе, так и в сотрудничестве с другими странами Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"