Туркменский лидер провел совещание по вопросам противодействия распространению пандемии

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов противодействия пандемии COVID-19 и обеспечения безопасности граждан, хода кампании по вакцинированию населения и профилактике заболеваемости, изучения опыта зарубежных стран по борьбе с данной инфекцией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"