Глава Туркменистана поздравил нового президента Ирана

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси.

В послании содержались поздравления новому коллеге по случаю его избрания на пост главы ИРИ, пожелания крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание братского иранского народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"