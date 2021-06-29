Глава Туркменистана поздравил нового президента Ирана

Глава Туркменистана поздравил нового президента Ирана21.06.2021 11:10
АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси.
В послании содержались поздравления новому коллеге по случаю его избрания на пост главы ИРИ, пожелания крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание братского иранского народа.
ИП "ТУРКМЕНинформ"