В Лебапском велаяте стартовала Неделя культуры

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Лебапском велаяте Туркменистана стартовали мероприятия в рамках Недели культуры.

По этому случаю к участникам и гостям культурной акции обратился Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"Уважаемые участники Недели культуры!

Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в Лебапском велаяте! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, больших творческих успехов!



В году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия" и ознаменованном славными событиями в честь 30-летия священной независимости, в нашем суверенном нейтральном государстве развернута масштабная деятельность, которая позволит нам новыми трудовыми победами отметить эту юбилейную дату.



В настоящее время большие успехи достигнуты в отраслях национальной экономики, наращиваются темпы работ, призванных значительно повысить уровень жизни народа. Государство инвестирует огромные средства на социально-экономическое развитие велаятов, внедрение цифровых систем во все сферы, строительство промышленных комплексов, объектов социально-культурного назначения, заводов и фабрик, создание новых рабочих мест. Все это – наглядное свидетельство успешной реализации нашего главного принципа "Государство – для человека!".



Отрадно, что открытие Недели культуры в Лебапском велаяте сов­пало с вводом в строй новых объектов. Торжественные церемонии открытия в городе Керки нового аэропорта пропускной способностью 100 пассажиров в час, современного здания "Türkmeniň ak öýi" и помещения для садака на 3 тысячи мест в городе Туркменабат, культурно-разв­лекательного центра "Детский мир" в Фарабском этрапе значительно обогатят содержание Недели культуры в Лебапском велаяте, вдохновят родной народ на новые трудовые победы во имя дальнейшего процветания любимой Отчизны.



Сегодня ведется плодотворная работа по развитию, наряду со всеми отраслями экономики страны, сферы культуры, обогащению туркмен­ского искусства, литературы новыми современными произведениями. Совершенствование данной сферы способствует поднятию патриотического духа граждан, вдохновляет их на достижение высоких целей, повышает уровень культуры и знаний у молодого поколения, и в этом особое значение придается регулярно проводимой в нашей стране Недели культуры.



Уважаемые соотечественники!

Дорогие деятели культуры и искусства!



Организация Недели культуры в нашем независимом государстве стала благородной традицией и в том, что в нынешнем году она проводится в Лебапском велаяте, есть особый смысл. Лебапский край, отмеченный высокими достижениями эпохи могущества и счастья, является одним из древних хранилищ славных страниц истории туркмен, где сосредоточены лучшие образцы культурного наследия нашего народа. Сохранение, изучение, донесение до будущих поколений, а также популяризация в мире достояния нации – важнейшая задача, стоящая перед работниками сферы культуры.



Воспетые в классической и современной литературе дивные красоты Древнего Джейхуна, удивительная природа Койтендага, крепости Амуль, Ходжаидат, Зохре-Тахир, караван-сарай Даяхатын, исторические памятники Астанабаба, Аламбердар являются своеобразными особенностями велаята.



В древности здесь жили и творили поэты-классики, мыслители, в числе которых – Идрисбаба, Ныязгулы халыпа, Сейитназар Сейди, Абдырахым Зынхары, Аллагулы Аллахы, Мырат шахыр и другие.



Их богатое литературное наследие и прекрасные произведения, дошедшие до нас из глубины веков, имеют огромное значение в воспитании молодежи в духе патриотизма, гуманизма, благородства. Сегодня, когда глубоко изучаются унаследованные от славных предков культурные ценности, мудрые высказывания наших мыслителей, глубоко содержательные стихотворения поэтов-классиков становятся высоким гимном государственности туркмен.



Предстоящая в Лебапском велаяте Неделя культуры станет своего рода праздничным событием, которое окажет значительное влияние на дальнейшее развитие и совершенствование туркменской культуры и искусства, обогатит нашу литературу современными произведениями.



Вдохновенные мелодии и песни, которые будут исполнены на концертах в рамках Недели культуры, прозвучат одой счастливой жизни нашего мужественного народа, замечательным достижениям независимой Отчизны. Организованные в рамках этого праздни­ка искусств выставки, творческие встречи, конференции, сценические постановки отразят все многообразие палитры туркменской культуры, ее современные тенденции.



Уважаемые деятели культуры и искусства!

Дорогие участники Недели культуры!



Еще раз сердечно поздравляю вас с открытием Недели культуры в Лебапском велаяте!



Желаю участникам этого торжественного праздника искусств доброго здоровья, долголетия, новых творческих успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"