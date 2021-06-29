Туркменистан и Нигер начали дипломатическое сотрудничество

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня в Нью-Йорке в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций была проведена церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Нигер.

В церемонии приняли участие постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций Аксолтан Атаева и постоянный представитель Республики Нигер при Организации Объединенных Наций Абду Абарри.

В ходе проведенных переговоров стороны назвали политику, экономику и торговлю, науку, образование и культуру приоритетными направлениями развития сотрудничества двух стран.

Нигер стал 151-й страной, с которыми у Туркменистана установлены дипломатические отношения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"