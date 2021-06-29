Туркменистан и Финляндия провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня в формате видеоконференции были организованы политические консультации между ведомствами внешней политики Туркменистана и Финляндии, в которых приняли участие заместитель главы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Туркменистане (с резиденцией в г. Хельсинки) Мария Элина Лиивала и представители МИД Финляндской Республики.

В ходе переговоров стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"