Президент Кыргызстана с официальными визитом посетит Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27-28 июня текущего года с официальным визитом посетит Туркменистан, сообщает пресс-служба Президента КР.



В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.



Лидеры двух стран обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"