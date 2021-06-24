Президент Кыргызстана с официальными визитом посетит Туркменистан

Президент Кыргызстана с официальными визитом посетит Туркменистан24.06.2021 16:06
НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27-28 июня текущего года с официальным визитом посетит Туркменистан, сообщает пресс-служба Президента КР.
В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.
Лидеры двух стран обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.
ИП "ТУРКМЕНинформ"