В Ашхабаде отметили День памяти и скорби

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". По случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны 20 июня в Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули прошел концерт «Песни фронтовой любви» Государственного симфонического оркестра Туркменистана под руководством Расула Клычева и Государственного хора Туркменистана при участии заслуженного артиста Туркменистана Владимира Мкртумова.



На нем впервые прозвучала песня на слова ашхабадца-фронтовика Михаила Птушенко, написанные им в 1943 году, за несколько месяцев до его гибели, и положенные на музыку композитором Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова С.В.Екимовым в 2021 году.



22 июня в кинотеатре «Ашхабад» состоялся показ художественного фильма «Подольские курсанты». Как и концерт, он был организован Отделом образования, науки и культуры Посольства.



Также вдова заслуженного деятеля искусств Туркменистана и лауреата государственной премии имени Махтумкули М.М.Мамедова Г.А.Мамедова передала Посольству картину своего супруга «Дети блокады идут в школу».

ИП "ТУРКМЕНинформ"