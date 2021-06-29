Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и Азербайджана в сфере ТЭК

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с руководителем Государственной нефтяной компании Азербай­джанской Республики (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сфере нефтегазовой промышленности и возможности реализации новых совместных проектов по разработке месторождений Каспийского моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"