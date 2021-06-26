Туркменский лидер утвердил Национальную лесную программу

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В целях укрепления правовой базы государственной политики в области охраны окружающей среды в эпоху могущества и счастья, определения основных направлений деятельности по предупреждению изменения климата и уменьшению его влияния, повышения устойчивости экосистем и лесного хозяйства к изменению климата, а также успешной реализации «Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата в новой редакции» Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную лесную программу Туркменистана на 2021–2025 годы.

А также План мероприятий по её реализации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"