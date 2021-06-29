Новый посол Кыргызстана прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики Талантом Султановым, который прибыл в Туркменистан для вступления в должность.

В ходе встречи министр и посол рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования и культуры.

Предыдущим послом Кыргызстана в Туркменистане до ноября 2018 года являлся Жаныш Рустанбеков.

ИП "ТУРКМЕНинформ"