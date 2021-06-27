Президенты Туркменистана и Кыргызстана обсудят в Ашхабаде вопросы расширения сотрудничества

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Гурбангулы Бердымухамедов проведет в Ашхабаде переговоры с Президентом Кыргызстана С.Жапаровым, который 27-28 июня посетит Туркменистан с официальным визитом.



Мередов отметил, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в октябре 1992 года, Ашхабад и Бишкек активно развивают конструктивное сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарно-культурной сфере. По словам министра, на сегодняшний день договорно-правовая база плодотворного межгосударственного диалога включает 60 документов.



Мередов также подчеркнул, что Туркменистан и Кыргызстан активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, где оказывают друг другу взаимную поддержку. Вице-премьер отметил, что в ходе предстоящего визита предусматривается подписать ряд двусторонних документов, нацеленных на дальнейшее развитие туркмено-киргизского партнёрства в различных областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"