Туркменский лидер поздравил Президента Монголии

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил от имени народа, Правительства страны и от себя лично искренние поздравления Ухнаагийну Хурэлсуху в связи с его вступлением в должность Президента Монголии.



Пользуясь этой приятной возможностью, глава Туркмен­ского государства выразил Ухнаагийну Хурэлсуху сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, а также успехов во всех начинаниях и деятельности во имя дальнейшего прогресса и процветания народа дружественной страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"