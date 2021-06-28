Президент Кыргызстана прибыл в Туркменистан с официальным визитом

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня, начался двухдневный официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова в Туркменистан.



В ходе визита Садыр Жапаров посетил поселок Кипчак, где отдал дань памяти первому Президенту Туркменистана, возложив цветы к Мавзолею и осмотрел Мечеть духовности Туркменбаши.



Далее кортеж Президента Кыргызской Республики выехал к Монументу Независимости Туркменистана, где высокий гость возложил цветы и посадил саженец на аллее Почетных гостей.



В этот же день высокий гость принял участие на выставке экспортных товаров Туркменистана, которая состоялась в здании Торгово-промышленной палаты страны. На выставке были продемонстрированы достижения и экспортные возможности страны в нефтегазовой отрасли, энергетике, химической промышленности, в сферах транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, промышленности и производства строительных материалов, а также продукция частных предприятий.



Затем Садыр Жапаров принял участие на открытии туркмено-кыргызского экономического форума, где выступил с речью.



28 июня в рамках визита состоялись переговоры на высшем уровне Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, в ходе которых обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений двух дружественных стран, перспективы наращивания взаимодействия в политической, торгово-экономической, энергетической, промышленной, транспортно-коммуникационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.



По итогам переговоров планируется подписание солидного пакета документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"