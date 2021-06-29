Туркменский лидер отмечает день рождения

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отмечает свой 64-й день рождения.

По данному случаю туркменского лидера поздравили зарубежные коллеги, главы правительств и сотрудничающих со страной организаций и структур.

В частности, главу Туркменистана поздравили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Государства Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заед Аль Нахаян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

ИП "ТУРКМЕНинформ"