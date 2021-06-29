Итоги официального визита Президента Кыргызстана в Туркменистан

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня, в Туркменистан с официальным визитом прибыл Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.



В первый день визита Президент Кыргызстана Садыр Жапаров проследовал в Торгово-промышленную палату, где ознакомился с выставкой экспортных товаров Туркменистана и принял участие в туркмено-кыргызском экономическом форуме.



Во второй день визита, 28 июня утром высокий гость из отведенной ему резиденции проследовал на Площадь Независимости, расположенную в центре Ашхабада. Здесь Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова тепло приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. Обменявшись дружескими рукопожатиями, лидеры двух стран проходят на специально установленный подиум. Здесь, на площади, состоялась церемония официальной встречи высокого гостя. Члены правительственной делегации Туркменистана были представлены Президенту Кыргызстана. Главе Туркменистана также были представлены члены правительственной делегации Кыргызской Республики.



После традиционной церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и Кыргызской Республики Президент Гурбангулы Бердымухаммедов приглашает Президента Садыра Жапарова пройти в Зал двусторонних встреч, где состоялись туркмено-кыргызские переговоры на высшем уровне в формате «один на один».



Как было отмечено в ходе конструктивной беседы Глав двух дружественных стран, визит Президента Кыргызстана в Ашхабад откроет новую страницу в истории межгосударственных отношений и послужит мощным стимулом для дальнейшего укрепления традиционного партнёрства, придания ему стратегического характера.



В ходе переговоров была отмечена особая значимость организации туркмено-кыргызского экономического форума в рамках нынешнего визита, который открыл широкие перспективы для реализации торгово-экономического, экспортного и инвестиционного потенциала Туркменистана и Кыргызстана. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.



Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций двух стран.



Стороны констатировали наличие огромного потенциала для долгосрочного взаимодействия между деловыми кругами двух государств. В данном контексте в числе ключевых направлений партнёрства были названы текстильная промышленность, возобновляемые источники энергии, туризм, перерабатывающие отрасли, сельское хозяйство, транспортно-транзитный сектор.



По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали 15 двусторонних документов.



Кроме того, на площадке туркмено-кыргызского экономического форума, состоявшегося накануне было подписано около 20-ти документов между представителями деловых сообществ двух стран.



По завершении церемонии подписания документов, главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.



Главы государств подчеркнули, что важное место в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления мира, стабильности и безопасности. Отмечалось, что стороны договорились тесно взаимодействовать в двустороннем формате и в рамках международных организаций в решении таких актуальных проблем, как противодействие международному терроризму, экстремизму, трансграничной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков.



Завершив официальный визит в нашу страну, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров проследовал в Международный аэропорт города Ашхабада, откуда отбыл из Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"