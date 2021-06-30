Мередов встретился с Генеральным секретарем Тюркского совета

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встретился с Генеральным секретарем Совета Сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Б.Амреевым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.



В ходе встречи стороны обсудили нынешний уровень и перспективы взаимодействия Туркменистана с Тюркским советом, нацеленного на продвижение конструктивного партнерства между странами данного формата.



На встрече констатирован ответственный подход Туркменистана к деятельности Тюркского совета, о чем свидетельствует последовательное участие главы государства в мероприятиях высокого уровня, организуемого Советом.



Принимая участие в неформальном Саммите Тюркского совета в конце марта 2021 года, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подчеркнул значимость его целей в контексте разрешения актуальных задач глобальной и региональной повесток дня.



На сегодняшней встрече подчёркнуто, что Туркменистан выступает за развитие партнёрства в рамках Тюркского совета, в частности по вопросам поддержания стабильности и безопасности, в том числе энергетической и экологической в регионе и за его пределами. Также туркменская сторона позитивно рассматривает возможности задействования потенциала Тюркского совета для расширения взаимодействия в сфере транспорта, связи и коммуникаций с точки зрения устойчивого развития.



Кроме этого, на встрече рассмотрены возможности присоединения Туркменистана к Совету Сотрудничества тюркоязычных государств в специальном статусе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"